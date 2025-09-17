Háború :: 2025. szeptember 17. 09:46 ::

"Jó körülmények vannak a Gázai övezet déli részén, több vízvezeték van, mint a háború előtt" - állítják az erkölcsös igazmondók

Folytatódik a palesztinok menekülése Gázavárosból, újabb úton menekülhetnek délre a gázaiak - jelentette az izraeli hadsereg szerdán.

A katonaság közölte Gázaváros lakóival, hogy szerda déltől péntek délig újabb utat nyitott meg "a déli irányú áthaladás megkönnyítése érdekében". A közleményt a hadsereg arab nyelvű szóvivője, Aviháj Adrí jelentette be az X-en.

A város keleti részén található Szalah ad-Din úton is el lehet majd érni ideiglenesen az övezet déli részén felállított humanitárius táborokat, miután a tengerparti úton jelentős a zsúfoltság és torlódás alakult ki.

A hadsereg kedden bejelentette, hogy a Hamász hamis fényképeket és szórólapokat terjeszt, amelyek célja a dezinformáció terjesztése és zavarkeltés a lakosok körében.

"Többször is felszólítottuk a gázai lakosokat, hogy biztonságuk érdekében költözzenek a Mavaszi humanitárius övezetbe. Felszólítjuk az embereket, hogy ne hagyják magukat befolyásolni a pletykáktól és a dezinformációtól" - közölte az izraeli védelmi erők szóvivője.

A hadsereg ismételten azzal vádolta a Hamászt, hogy a civil lakosságot élő pajzsként használja. A katonaság keddi becslése szerint az utóbbi napokban már mintegy 370 ezer ember hagyta el Gázavárost, és mintegy félmillió lakos maradt ott.

"Jó körülmények vannak a Gázai övezet déli részén" - közölte a hadsereg. "A Hamász súlyos erőszakot alkalmaz, hogy a lakosságot a városban tartsa. A Hamász elleni hadjáratok során eddig több mint 20 000 sátor érkezett, és továbbra is érkezni fog, a gázaiaknak szánt gyógyszerekkel és élelmiszerrel együtt. Több vízvezeték van, mint a háború előtt volt" - mondták.

(MTI nyomán)