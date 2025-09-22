Háború :: 2025. szeptember 22. 13:17 ::

Peking: Gáza a palesztin néphez tartozik

A fegyverek nem hozhatnak békét, az erőszak nem teremthet biztonságot - közölte Kuo Csia-kun, a kínai külügyminisztérium szóvivője hétfőn a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján, kiemelve, hogy Kína az izraeli-palesztin konfliktus azonnali tűzszünetét sürgeti.

A külügyi szóvivő azt követően szólalt meg, hogy Portugália, Nagy-Britannia, Kanada és Ausztrália vasárnap elismerte a palesztin államot. Franciaország és Belgium már korábban jelezte, hogy a palesztin állam elismerését a hétfőn, az ENSZ Közgyűlése alkalmából rendezett konferencián jelenti be New Yorkban.

Kuo hangsúlyozta, hogy az izraeli és a palesztin nép, valamint az egész Közel-Kelet közös célja a fennálló konfliktus gyors lezárása és a tartós béke megteremtése. Hozzátette: a konfliktus lezárása a nemzetközi közösség sürgető feladata is.

A szóvivő kiemelte: Gáza a palesztin néphez tartozik, a palesztin területek elválaszthatatlan részét képezi. Hozzátette: a humanitárius válság enyhítésének és a túszok szabadon engedésének egyetlen helyes útja a mielőbbi teljes tűzszünet.

Kuo Csia-kun szerint az Izraelre különleges befolyással bíró országok felelősségvállalása elengedhetetlen, és biztosítaniuk kell, hogy a palesztinok irányítsák saját államukat.

A kínai álláspont szerint a Gázai övezet háború utáni irányításáról és újjáépítéséről szóló döntésekben tiszteletben kell tartani a palesztin nép jogait - tette hozzá a szóvivő.

Kuo hangsúlyozta: Peking továbbra is támogatja a palesztin nép jogos törekvéseit, és kitart a kétállami megoldás mellett. A szóvivő felszólította a nemzetközi közösséget, hogy utasítson el minden egyoldalú lépést, amely veszélyezteti annak alapjait.

Kína kész együttműködni a nemzetközi közösséggel a gázai tűzszünet előmozdítása és a humanitárius válság enyhítése érdekében - mondta Kuo Csia-kun.

