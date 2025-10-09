Háború :: 2025. október 9. 19:43 ::

Az Európai Unió Külügyi Szolgálata nehezményezi, hogy nem tartóztatták le Putyint Tádzsikisztánban

Tádzsikisztán a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) működését biztosító Római Statútum részes államaként, az érvényes elfogatóparancs ellenére nem teljesítette a Vlagyimir Putyin orosz elnök előállítására vonatkozó, a statútum szerinti kötelezettségeit - közölte szóvivője útján az Európai Unió Külügyi Szolgálata (EKSZ) csütörtökön.

A brüsszeli közlemény szerint az orosz elnök annak ellenére tartózkodik Tádzsikisztánban, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki ellene az Ukrajna elleni háborúval összefüggésben.

Az EU a leghatározottabban támogatja az ukrajnai háborúból eredő, a nemzetközi jog szerinti bűncselekmény elszámoltatására irányuló erőfeszítéseket. E tekintetben az EU továbbra is támogatja a Nemzetközi Büntetőbíróság ukrajnai ügyésze által folytatott nyomozásokat, és valamennyi állam együttműködésére szólít fel - írta az EKSZ szóvivője.





💬 President pic.twitter.com/FLZZES7n6C 🇷🇺🇹🇯 President of Russia & President of Tajikistan have begun a series of bilateral talks in Dushanbe.💬 President #Putin : Our countries are reliable allies. Russia deeply values this partnership & will fully honor all allied commitments. #RussiaTajikistan October 9, 2025

Az Európia Unió ismételten hangsúlyozza, hogy rendíthetetlenül támogatja a Nemzetközi Büntetőbíróságot, valamint Ukrajna függetlenségét, szuverenitását és területi egységét a nemzetközileg elismert határain belül - tette hozzá közleményében az uniós külügyi szolgálat szóvivője.

(MTI)