Máris folytatják a gyilkolászást a Gázai övezetben a zsidók - de persze ezúttal is csak önvédelemből

Alighogy hétfőn este aláírták a tűzszüneti megállapodást, újra megszólaltak az izraeli fegyverek a Gázai övezetben. Az al Dzsazíra tudósítása szerint öt palesztint öltek meg kedden az izraeli erők Gázavárosban. A katari hátterű hírcsatorna angol nyelvű kiadása szerint az izraeli hadsereg (IDF) megerősítette az esetet.

A csatorna híroldala egy ettől különálló esetről is írt: egy forrásuk a gázai katasztrófavédelemtől azt közölte, hogy meg nem határozott számú sebesült van Dzsabalíja al-Balad Halawa körzetében, ahol szintén palesztinokra nyithatott tüzet az izraeli hadsereg. Ezt utóbbi esetet az IDF egyelőre nem kommentálta.

A gázavárosi lövöldözésről szóló közleményében az IDF azt írta:

A mai nap folyamán több gyanúsítottat észleltek, akik átlépték a sárga vonalat, és megközelítették az IDF csapatait Gáza északi részén, ami egyértelműen sérti a megállapodást.

A közlemény szerint többször is megpróbálták eltávolítani őket, „de a gyanúsítottak nem voltak hajlandók engedelmeskedni, ami arra késztette a csapatokat, hogy tüzet nyissanak a fenyegetés elhárítása érdekében”. Az IDF egyúttal tagadta azokat az állításokat, hogy állásaiba „terroristák” szivárogtak volna be. Közleményükben figyelmeztettek:

Az IDF arra kéri a gázai lakosokat, hogy kövessék az utasításokat, és tartsanak távolságot az IDF csapataitól.

(24 nyomán)