Háború :: 2025. október 15. 20:45 ::

Tízszeresére nőtt a Németországban letelepedni akaró fiatal ukrán férfiak száma augusztus óta

Az Ukrajna által augusztusban feloldott utazási tilalom óta tízszeresére nőtt azoknak a fiatal ukrán férfiaknak a száma, akik Németországban szeretnének letelepedni - közölték szerdán a német hatóságok.

Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök augusztusban jelentette be, hogy az Oroszországgal folytatott háború miatt kihirdetett szükségállapot ellenére a 18 és 22 év közötti fiatal férfiak továbbra is akadályok nélkül léphetik át a határt.

A német belügyminisztérium szóvivője szerint az említett korosztályba tartozó ukrán férfiak védelem iránti kérelmének száma a rendelet hatályba lépése előtti heti százról immár heti ezerre nőtt. "Jelenleg nem tudjuk megítélni, hogy ez a fejlemény ideiglenes jellegű-e" - mondta a szóvivő.

A 2022 februárjában kezdődött háború óta több százezer ukrán állampolgár telepedett le Németországban. A konfliktus miatt eddig a fiatal férfiak speciális engedély nélkül nem hagyhatták el Ukrajnát, amelynek hadseregében a sorozás korhatára jelenleg 25 év.

(MTI)