Háború :: 2025. október 31. 10:42 ::

Ukrán légierő: több mint 140 drónt és egy ballisztikus rakétát vetett be az orosz hadsereg

Az orosz hadsereg egy rakétával és 145 csapásmérő, valamint álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat péntekre virradóra, sokan megsebesültek és károk keletkeztek az infrastrukturális létesítményekben - közölték katonai és helyhatósági források jelentései alapján ukrán hírügynökségek és hírportálok.

A légierő parancsnokságának pénteki Telegram-jelentése szerint a légvédelem 107 drónt lelőtt, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével eltérített az eredeti pályájukról, ezenkívül egy Iszkander-M típusú ballisztikus rakétát is megsemmisítettek. A közlemény szerint 20 helyszínen 36 drón célba talált.

A dél-ukrajnai Herszon megyét ért orosz támadásokban egy embert meghalt, heten pedig megsebesültek - közölte Olekszandr Prokugyin katonai kormányzó Telegram-bejegyzése nyomán az Interfax-Ukrajina hírügynökség. A megyevezető megjegyezte, hogy az orosz hadsereg a kritikus és szociális infrastruktúrát célozta, egy többszintes lakóépületet és 10 családi házat is találat ért.

Az éjszakai dróntámadásban 11 ember, köztük 4 gyerek is megsebesült Szumi térségében - jelentették az állami katasztrófavédelmi szolgálatra hivatkozva ukrán hírforrások. Egy kilencszintes lakóépület felső szintjein öt lakás és hét erkély kigyulladt egy találat következtében, 12 lakót kimentettek a katasztrófavédők.

Október 31-én éjjel Oroszország ismét csapást mért a vasúti infrastruktúrára Szumi és Harkiv megyében. Megrongálódott a gördülőállomány, és késnek a vonatok, de a támadásnak nincsenek áldozatai - közölte az Ukrzaliznyicja állami vasúttársaság sajtószolgálata.

(MTI)