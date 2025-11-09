Háború, Külföld :: 2025. november 9. 15:44 ::

A zaporizzsjai Ribne elfoglalásáról számolt be az orosz védelmi minisztérium

Elfoglalta az orosz hadsereg Ribne települést Zaporizzsja megyében az elmúlt nap folyamán az ukrajnai háborúban - közölte pénteken a moszkvai katonai tárca.

A minisztérium előző nap a Dnyipropetrovszk megyei Vovcse bevételét jelentette be.

A vasárnapi hadijelentés szerint az ukrán hadsereg egy nap leforgása alatt hat kísérletet tett az orosz vezérkari főnök által körülzártnak nyilvánított, Harkiv megyei Kupjanszk felmentésére. Ott a moszkvai összesítés értelmében az ukrán fél mintegy félszáz embert, és egyebek között két páncélozott harcjárművet és egy amerikai Paladin 155 milliméteres önjáró löveget veszített.

A donyecki Pokrovszk (oroszul: Krasznoarmejszk) térségében Moszkva szerint az ukrán hadsereg hétszer próbálkozott a külső felmentéssel, és nyolc alkalommal kísérelte meg belülről áttörni a körülzárást. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy ott az ukrán hadsereg több mint 275 katonát, két harckocsit és négy egyéb páncélozott harcjárművet veszített. Hárman megadták magukat.

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, a "különleges hadművelet" övezetében több mint 1300 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A moszkvai katonai tárca az eltalált és megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel ukrán hadiipari üzemeket ellátó energetikai létesítményeket, az ukrán hadsereg által használt közlekedési infrastruktúra eszközeit, négy harckocsit és 11 egyéb páncélozott harcjárművet, három 155 milliméteres önjáró löveget, egy Neptun nagy hatótávolságú irányított rakétát, amerikai HIMARS sorozatvetők hét rakétáját, továbbá 247 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadást. A belgorodi energiaellátó rendszer súlyosan károsodott, több mint húszezer ember maradt áram nélkül.

(MTI)