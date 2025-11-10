Háború :: 2025. november 10. 13:05 ::

Korrupcióellenes művelet indult az ukrán energetikai szektorban - zsákokban a dollár és az euró

Az ukrán korrupcióellenes hatóságok hétfőn bejelentették, hogy széles körű művelet eredményeként korrupciós ügyeket tártak fel az ország energetikai szektorában, amelyet a közelmúltbeli orosz támadások súlyosan megrongáltak.

A Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda (NABU) közleményében jelezte, hogy "nagyszabású műveletet indított az energiaágazatban elkövetett korrupció feltárására" az ilyen ügyek felderítésére szakosodott különleges ügyészséggel (SZAP) közösen.

A NABU szerint "kiterjedt korrupciós rendszer jött létre, amelynek célja a közszféra stratégiai jelentőségű vállalatainak befolyásolása", különösen az ukrán atomenergia-ipari vállalat, az Enerhoatom esetében.

"Tizenöt hónapos munka és ezer órányi hangfelvétel. Egy magas szintű bűnszervezet tevékenységét dokumentáltuk" - állította az ügynökség, amely közleményéhez fotókat is csatolt. Ezeken euró- és dollárbankjegyekkel teli zsákok láthatók, az akció részleteiről azonban nem szerepeltek további információk. A hálózat "tagjai nagyszabású korrupciós rendszert építettek ki, hogy befolyásolják a közszféra stratégiai vállalkozásait, különösen az Enerhoatomot" - derült ki a Telegram üzenetküldő alkalmazáson megjelent bejegyzésben.





A NABU és a SZAP egyaránt célpontja volt egy, a kormány által kezdeményezett és júliusban elfogadott törvénynek, amely előírta, hogy az elnök által kinevezett főügyész felügyelete alá kerüljenek. A civil társadalom és az Európai Unió tiltakozása, valamint a 2022-es orosz támadás óta Ukrajnában első nagyszabású tüntetések után a kormány végül bejelentette, hogy "korrigálja" ezt a törvényt.

Az ukrán energiaágazat különösen stratégiai jelentőségűnek számít, mivel Oroszország a háború kezdete óta rakétákkal és drónokkal támadja. Október végén Volodimir Kudrickijt, az állami tulajdonú Ukrenerho volt igazgatóját vádolták meg azzal, hogy 2018-ban részt vett mintegy 283 ezer euró (108,4 millió forint) elsikkasztásában, a férfit rövid időre őrizetbe vették.

Az érintett szerint az ügyet politikai okok motiválták. Az ukrán média arról számolt be, hogy a NABU házkutatást hajtott végre Timur Mindics, Volodimir Zelenszkij elnök közeli szövetségese otthonában is. A NABU közleményében nem kommentálta ezeket az információkat.

(MTI nyomán)