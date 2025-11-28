Háború, Külföld :: 2025. november 28. 11:59 ::

Nyolc települést foglalt el a héten az orosz hadsereg

Nyolc települést foglalt el a héten az orosz hadsereg az ukrajnai háborúban - közölte pénteken az orosz védelmi minisztérium.

Moszkva szerint a donyecki régióban lévő Pokrovszban (orosz nevén: Krasznoarmejszk) az elmúlt hét folyamán 6585 épületet foglaltak el az orosz erők és visszavertek 54, az ostromlott város helyőrségének megsegítésére indított támadást. Az összefoglaló értelmében az ukrán hadsereg ebben a körzetben hét nap alatt 1710 katonát, egy harckocsit és 33 egyéb páncélozott harcjárművet veszített.

A pénteken kiadott heti hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, és a "különleges hadművelet" övezetében csaknem 9500 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A moszkvai katonai tárca a héten megsemmisített haditechnikai eszközök között sorolt fel több lőszerraktárt, egy Sz-300-as légvédelmi rendszert, tíz harckocsit és 149 egyéb páncélozott harcjárművet, három sorozatvetőt, 13 irányított légibombát, amerikai HIMARS sorozatvetők 13 rakétáját, öt Neptun nagy hatótávolságú rakétát, továbbá 1664 repülőgép típusú drónt..

A beszámoló értelmében az orosz hadsereg egy tömeges és hat csoportos csapást mért november 22-től 28-ig tartó időszakban ukrán hadiüzemekre, az ukrán fegyveres erőket ellátó üzemanyag- és energetikai, közlekedési és kikötői infrastrukturális létesítményekre, lőszergyárakra és drónok összeszerelő műhelyeire, személyzet nélküli motorcsónakok tárolóhelyeire, valamint ukrán katonák és külföldi "zsoldosok" ideiglenes állomáshelyeire. A tárca szerint a támadások választ jelentettek az orosz polgári célpontok elleni ukrán "terrortámadásokra".

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek pénteken ukrán tüzérségi és dróntámadást.

