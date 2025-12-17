Háború :: 2025. december 17. 16:05 ::

Putyin: ha elutasítják a tárgyalást, katonai úton "szabadítjuk fel" történelmi területeinket

Ha Kijev elutasítja a rendezési tárgyalásokat, Oroszország el fogja foglalni a sajátjának tekintett területeket - jelentette ki Vlagyimir Putyin elnök az orosz védelmi minisztérium vezetői testületének szerdai moszkvai kibővített ülésén.

"Mi előnyben részesítettük ezt (tárgyalásos megoldást), és a konfliktus kiváltó okait diplomáciai úton szerettük volna kiküszöbölni. Ha azonban az ellenfél, a külföldi támogatói elutasítják a tárgyalásokat, Oroszország katonai úton fogja elérni történelmi területeinek felszabadítását" - mondta.

Putyin a prioritási kérdések között jelölte meg a biztonsági ütközőzóna létrehozását és kiterjesztését. Kilátásba helyezte, hogy orosz hadsereg következetesen meg fogja oldani ezt a feladatot.

(MTI)