Háború :: 2026. január 14. 14:07 ::

Tűzharc volt a Gázai övezetben

Az izraeli hadsereg tűzharcban megölt hat fegyverest kedd este kitört összecsapásban a Gázai övezet déli részén, Rafahnál - jelentette a katonai szóvivő szerdán.

A tűzharcban két izraeli katona megsebesült. A palesztin harcosok egy alagútból bukkantak elő Rafah nyugati részén. Az izraeli hadsereg szóvivője hangsúlyozta, hogy ez a tűzszüneti megállapodás kirívó megsértése.

A katonaság megfigyelői kedd este hat fegyveres "terroristát" azonosítottak a Gázai övezet déli részén állomásozó izraeli erők közelében. Ezután harckocsik érkeztek a helyszínre, és tüzet nyitottak a "terroristákra" a hadsereg szóvivőjének beszámolója szerint. A palesztinok rálőttek az egyik harckocsira, tűzharc kezdődött izraeli légicsapásokkal kísérve. Később átkutatták a térséget, és a palesztinoknál különféle fegyvereket találtak.

Az elmúlt héten egyre több állítólagos figyelmeztetés érkezett a Hamász azon szándékairól, hogy támadásokat hajtson végre katonai állások ellen az izraeli felügyelet alatt álló területek határát jelző "sárga vonal" mentén.

Kedden két további alagút nyomait fedezték fel az izraeli hadsereg egyik állása alatt, Gázaváros északi peremén.

Az izraeli erők az elmúlt hetekben a sárga vonal menti állásokban támadási forgatókönyveket gyakoroltak, több tucat "terrorista" egyidejű rajtaütését szimulálva. A déli parancsnokság szigorította a harckészültségi előírásokat, és párhuzamosan felmerült az izraeli erők megerősítésének lehetősége is a térségben.

A katonaság gázai csapatainak parancsnokságánál úgy értékelték, hogy a palesztinok azért közelítették meg az izraeli katonai egységeket a közelmúltban szinte napi rendszerességgel, hogy ezzel teszteljék az izraeli katonák válaszadási gyorsaságát. A sárga vonal egyes szakaszain, például az övezet középső részén a gázai házak és a határ közötti távolság mindössze néhány kilométer, a szűk sávban pedig az izraeli katonák a védelmi állásokban és a sárga vonal mentén helyezkednek el.

(MTI nyomán)