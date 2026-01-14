Háború :: 2026. január 14. 15:38 ::

A Szumi megyei Komarivka elfoglalásáról tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium

Elfoglalta a Szumi megyei Komarivka települést az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán - közölte szerdán a moszkvai védelmi minisztérium. A tárca szerint a művelet része volt a "biztonsági övezet" létrehozásának az ukrajnai Szumi és Harkov megyében.

A szerdai hadijelentés értelmében az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, és a "különleges hadművelet" övezetében mintegy 1310 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A moszkvai katonai tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel üzemanyagtárolókat és az urán hadiipart ellátó energetikai létesítményeket, valamint lőszer- és anyagi-műszaki raktárakat, két harckocsit és 26 egyéb páncélozott harcjárművet, hét irányított légibombát, hat HIMARS-rakétát, továbbá 260 repülőgéptípusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek szerdán ukrán tüzérségi és dróntámadást. A dél-oroszországi Rosztov-na-Donu városban egy férfi életét vesztette egy többemeletes lakóházat ért találat következtében, további négy civil, köztük egy gyermek, megsebesült. Egy helyi lakos sérüléséről érkezett bejelentés a Belgorod megyei Ilek-Penykovka településről, neki a gépkocsiját támadta meg egy FPV pilóta nélküli repülőszerkezet.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közölte, hogy megakadályozott egy terrorcselekményt, amelynek célpontja egy szentpétervári katonai üzem alkalmazottja volt. Elfogtak egy 59 éves orosz állampolgárságú nőt, akit az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) Ukrajnában szervezett be és képezett ki. A gyanúsított egy harmadik országokon keresztül érkezett Oroszországba, ahol Szmolenszkben egy rejtekhelyről a merénylethez előkészített lőfegyvert és egy improvizált robbanószerkezetet próbált meg magához venni.

A krasznodari regionális bíróság 15 évi szabadságvesztésre ítélte Ihor Boriszenko ukrán állampolgárt, aki 2024-ben megkísérelt felrobbantani egy tehervonatot.

(MTI)