Németország 60 millió eurót különít el Ukrajna fűtési támogatására

Elkülönít 60 millió euró kiegészítő forrást Németország, hogy segítsen Ukrajnának megbirkózni az energiaellátási nehézségekkel, amelyeket a legutóbbi orosz támadások okoztak - jelentette be pénteken Johann Wadephul német külügyminiszter berlini sajtótájékoztatóján, miután találkozott osztrák hivatali partnerével, Beate Meinl-Reisingerrel.

Wadephul azt mondta, hogy Németország ezt támogatást a különböző fűtési rendszerek, benne a távhőszolgáltatás helyreállítására szánja, különösen azokban a régiókban, amelyek a front közelsége miatt a leginkább megszenvedték az energetikai létesítményekre mért orosz csapásokat.

A német külügyminiszter szavai szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök "terrorizálja"az ukrán lakosságot, és láthatóan nem akar tárgyalni a háború lezárásáról. "Ez sajnálatos, mi viszont Ukrajna népével vagyunk" - tette hozzá.

Meinl-Reisinger elmondta, hogy Bécs jelenleg a következő osztrák segélycsomagon dolgozik Ukrajna számára, és szolidaritását fejezte ki az orosz támadások ukrajnai áldozataival.

A gazdasági kutatásokra szakosodott német Kiel Intézet adatai szerint Németország Ukrajna második legnagyobb támogatója, a háború 2022-es kezdete óta mintegy 24 milliárd euró értékben nyújtott katonai, humanitárius és pénzügyi segítséget.

Ugyanezen intézet szerint Ausztria körülbelül 820 millió euró segélyt nyújtott Ukrajnának, elsősorban humanitárius támogatás formájában.

(MTI)