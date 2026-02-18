Háború, Zsidóbűnözés :: 2026. február 18. 09:10 ::

Izraeli miniszter: a megoldás a palesztinok kivándorlásra "ösztönzése" és Ciszjordánia bekebelezése

Izraelnek ösztönöznie kell a palesztinok kivándorlását, és ki kell terjeszteni az izraeli szuverenitást Ciszjordániára - mondta Becalel Szmotrics izraeli pénzügyminiszter egy ciszjordániai telepen megrendezett konferencián kedden.

Bezalel Smotrich, Israel’s Finance Minister, said he would push the next government to “encourage migration” of Palestinians from the West Bank and Gaza. pic.twitter.com/imImYx5ruD February 17, 2026

A következő kormánynak "be kell fejeznie a forradalmat. Fel kell számolnia az arab terrorállam eszméjét, és a szuverenitás útjára kell lépnie" - mondta Szmotrics a Vallásos Cionisták párt konferenciáján elhangzott beszédében, Ciszjordánia középső részén, a Pszagot nevű borászatban.

A kormánynak "ösztönöznie kell az önkéntes kivándorlást mind Gázában, mind Júdea-Szamáriában. Hosszú távon nincs más megoldás" - mondta a Vallásos Cionisták nevű, telepeseket támogató párt elnökeként pártjával a kormánykoalícióhoz csatlakozott politikus.





They're open about the goal: a land with Jews only. No Palestinians allowed. And the West will still call him "controversial"… Smotrich promises to "eliminate the idea of an Arab state" and "abolish Oslo accords...encourage emigration both from Gaza and from Judea & SamariaThey're open about the goal: a land with Jews only. No Palestinians allowed. And the West will still call him "controversial"… pic.twitter.com/KbeRUwNi2b February 18, 2026

Szmotrics azt is kijelentette, hogy törekedni fog a palesztinokkal 1993-ban megkötött oslói megállapodások eltörlésére. A pártelnök a konferencián bemutatta a 2030-ig tartó telepítési terveket is.

Szmotritcs a Palesztin Nemzeti Hatóság feloszlatását javasolta, új katonai közigazgatás létrehozását a terület irányítására azzal a végső céllal, hogy "teljes izraeli szuverenitást érvényesítsen" Ciszjordánia felett.

A rendezvény meghívójában az szerepelt, hogy ez "az átfogó telepítési forradalom ünnepe, amely több tucat új település létrehozását, az előőrsök fejlesztését és a zsidó jelenlét megerősítését jelenti Júdeában és Szamáriában".

A miniszter kijelentései a Ciszjordániában fennálló feszült helyzet közepette hangzottak el. A háború kitörése óta palesztin közösségek tucatjai hagyták el otthonaikat Ciszjordániában a telepesek zaklatásai nyomán - emlékeztetett a Háárec című újság hírportálja.

(MTI nyomán)

