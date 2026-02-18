Izraelnek ösztönöznie kell a palesztinok kivándorlását, és ki kell terjeszteni az izraeli szuverenitást Ciszjordániára - mondta Becalel Szmotrics izraeli pénzügyminiszter egy ciszjordániai telepen megrendezett konferencián kedden.
A következő kormánynak "be kell fejeznie a forradalmat. Fel kell számolnia az arab terrorállam eszméjét, és a szuverenitás útjára kell lépnie" - mondta Szmotrics a Vallásos Cionisták párt konferenciáján elhangzott beszédében, Ciszjordánia középső részén, a Pszagot nevű borászatban.
A kormánynak "ösztönöznie kell az önkéntes kivándorlást mind Gázában, mind Júdea-Szamáriában. Hosszú távon nincs más megoldás" - mondta a Vallásos Cionisták nevű, telepeseket támogató párt elnökeként pártjával a kormánykoalícióhoz csatlakozott politikus.
Szmotrics azt is kijelentette, hogy törekedni fog a palesztinokkal 1993-ban megkötött oslói megállapodások eltörlésére. A pártelnök a konferencián bemutatta a 2030-ig tartó telepítési terveket is.
Szmotritcs a Palesztin Nemzeti Hatóság feloszlatását javasolta, új katonai közigazgatás létrehozását a terület irányítására azzal a végső céllal, hogy "teljes izraeli szuverenitást érvényesítsen" Ciszjordánia felett.
A rendezvény meghívójában az szerepelt, hogy ez "az átfogó telepítési forradalom ünnepe, amely több tucat új település létrehozását, az előőrsök fejlesztését és a zsidó jelenlét megerősítését jelenti Júdeában és Szamáriában".
A miniszter kijelentései a Ciszjordániában fennálló feszült helyzet közepette hangzottak el. A háború kitörése óta palesztin közösségek tucatjai hagyták el otthonaikat Ciszjordániában a telepesek zaklatásai nyomán - emlékeztetett a Háárec című újság hírportálja.
(MTI nyomán)
