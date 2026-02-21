Háború :: 2026. február 21. 00:34 ::

Orosz kormányzó: több civil esett áldozatul ukrán támadásoknak Oroszország belgorodi régiójában

Két ember meghalt, hárman pedig megsebesültek az oroszországi Belgorod megyében végrehajtott ukrán támadások következtében - közölte Vjacseszlav Gladkov, a régió kormányzója pénteken a Telegramon.

"Az ukrán erők újabb csapást mértek Sebekinói járásra. Két civil lakos meghalt, további hárman megsérültek" - írta a tisztségviselő.

Tájékoztatása szerint Makszimovszkoje faluban két drónnal támadtak meg egy gépjárművet egy vállalat területén. Az autóban ülő két férfi a helyszínen belehalt sebesüléseibe, három férfit pedig repeszsebekkel szállítottak kórházba - tette hozzá Gladkov.

(MTI)