Két ember meghalt, hárman pedig megsebesültek az oroszországi Belgorod megyében végrehajtott ukrán támadások következtében - közölte Vjacseszlav Gladkov, a régió kormányzója pénteken a Telegramon.
"Az ukrán erők újabb csapást mértek Sebekinói járásra. Két civil lakos meghalt, további hárman megsérültek" - írta a tisztségviselő.
Tájékoztatása szerint Makszimovszkoje faluban két drónnal támadtak meg egy gépjárművet egy vállalat területén. Az autóban ülő két férfi a helyszínen belehalt sebesüléseibe, három férfit pedig repeszsebekkel szállítottak kórházba - tette hozzá Gladkov.
