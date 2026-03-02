Háború :: 2026. március 2. 10:14 ::

Ellentmondásosak a hírek Mahmúd Ahmadinezsád volt iráni elnök haláláról

Egymásnak ellentmondó hírek jelentek meg vasárnap Mahmúd Ahmadinezsád volt iráni elnök haláláról: az Ilna hírügynökség napközben azt jelentette, hogy a volt elnök is életét vesztette a Teheránra mért amerikai-izraeli légicsapások egyikében, este viszont Ahmadinezsád pártja, a Dolate Bahar azt állította, hogy mégsem halt meg.



Ahmadinezsád 2017-ben (fotó: AP)

"A Dolate Bahar ezennel közli, hogy az Ahmadinezsád amerikai-izraeli csapásokban történt mártíromságáról szóló értesülések helytelenek" - áll a párt honlapján.

Az Ilna korábbi beszámolója szerint a 69 éves politikus a támadás idején testőreivel a főváros keleti részén lévő otthonában tartózkodott.

Az ISNA iráni hírügynökség nyilvánosságra hozta Ahmadinezsád közleményét is Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetőjének halálával kapcsolatban, amit vasárnapra virradóra jelentett be az iráni állami média.

Ahmadinezsád 2019-es karácsonyi üzenete: "Krisztus a szeretet, a megbocsátás és a béke hírnöke":

🚨 President Mahmoud Ahmadinejad was martyred by the US-Zionist axis. In his Christmas message in 2019, he spoke of the love and importance of Jesus Christ and his message of peace and justice. This is why the EPSTEIN SATANISTS assassinated him. pic.twitter.com/TVievZbxUT March 1, 2026

Mahmúd Ahmadinezsád volt iráni elnök is meghalt az iráni fővárosra, Teheránra mért amerikai-izraeli légicsapások egyikében - közölte az Ilna állami hírügynökség.

Ahmadinezsád 2005 augusztusától 2013 augusztusáig töltötte be az iszlám köztársaság elnöki tisztségét.

Az Ilna beszámolója szerint a 69 éves politikus a támadás idején testőreivel a főváros keleti részén lévő otthonában tartózkodott.

Ahmadinezsád eleinte a a kormányzó síita klérus, valamint a keményvonalas és konzervatív parlamenti erők favoritjának számított. Hivatali ideje vége felé azonban egyre több bírálat érte, és addigi támogatói is elfordultak tőle. Az Őrök Tanácsa 2017-ben, 2021-ben és 2024-ben is kizárta az elnökválasztásból.

(MTI nyomán)