Háború :: 2026. március 2. 16:50 ::

Franciaország kész részt venni a Perzsa-öböl és Jordánia védelmében

Franciaország "a partnereivel kötött megállapodásoknak és a kollektív önvédelem elvének megfelelően" készen áll arra, hogy részt vegyen a Perzsa-öböl menti országok és Jordánia védelmében, amelyek az iráni támadások célpontjai - jelentette ki hétfőn a francia külügyminiszter.

"A baráti országoknak, amelyeket szándékosan céloztak meg az iráni Forradalmi Gárda rakétái és drónjai, és olyan háborúba keveredtek, amelyet nem választottak - Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Irak, Bahrein, Kuvait, Omán és Jordánia - Franciaország teljes támogatását és teljes szolidaritását fejezi ki, és teljes készenlétben áll arra (...), hogy részt vegyen a védelmükben" - mondta Jean-Noël Barrot párizsi sajtótájékoztatóján.

"Mintegy 400 ezer francia állampolgár él vagy tartózkodik a térség tucatnyi országában" - tette hozzá a miniszter. "Ismereteink szerint eddig nem számoltak be francia áldozatról" - mondta.

"Helyi szinten már megszerveztük a földi úton történő távozások megkönnyítését, ahol ez lehetséges, de nem minden érintett országban van így" - hívta fel a figyelmet.

A miniszter a katonai és politikai feszültség csökkentésére szólított fel.

"Azonnal le kell állítani a katonai eszkalációt. A katonai műveletek cél nélküli határozatlan ideig tartó meghosszabbítása olyan kockázatot hordoz, amely Iránt és a régiót instabilitásba sodorhatja hosszú időre" - hangsúlyozta a francia diplomácia vezetője.

"Libanonban a Hezbollah súlyos hibát követett el, amelyért a lakosság ma reggel megfizette az árat, több tucat halottal és több tízezer belső menekülttel, amikor egy olyan konfliktusba lépett be, amelybe sem a hatóságok, sem a libanoni nép nem kíván belekeveredni" - mondta Barrot, és felszólította a Hezbollah síita fegyveres szervezetet, hogy "azonnal fejezze be ezeket a műveleteket".

(MTI)