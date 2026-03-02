Háború :: 2026. március 2. 21:48 ::

Dróncsapásban kigyulladt egy olajtanker a Hormuzi-szorosban

Dróncsapás miatt kigyulladt egy olajszállító tartályhajó a Hormuzi-szorosban - közölte hétfőn az iráni elithadsereg, a Forradalmi Gárda iráni hírügynökségek beszámolója szerint.

A hondurasi zászló alatt hajózó, Athe Nova néven azonosított tankert két drón találta el. A Forradalmi Gárda szerint a tanker az Egyesült Államokkal összhangban tevékenykedett. A VesselFinder és a hajózási forgalmat figyelő más honlapok adatai szerint a 96 méter hosszú hajó a térségben tartózkodott röviddel a támadás előtt.

Az iráni hadsereg szóvivője ugyan kifejezetten nem mondta, hogy a hajót iráni drónok találták el, de beszámolt az incidensről az állami televízióban, ahol a Forradalmi Gárda katonai műveleteiről számolt be a Perzsa-öböl térségéből.

Az iráni sajtó azt sugallta, hogy az érintett tanker üzemanyaggal láthatta el a térségben lévő amerikai hadihajókat.

Olajszállító hajók elleni iráni támadások során az elmúlt két napban két ember vesztette életét a helyi hatóságok beszámolója szerint. Bahrein egyik kikötőjében egy hajógyári munkás halt meg, két társa pedig megsebesült, amikor az amerikai lobogó alatt közlekedő Stena Imperative nevű tartályhajót két ismeretlen lövedék találta el.

Omán partjainál egy tartályhajót feltételezhetően iráni drónhajóval támadtak meg még vasárnap. A Marshall-szigetek zászlaja alatt közlekedő MKD VYOM legénységének egyik indiai származású tagja meghalt a hajó géptérében keletkezett tűzben az ománi hajózási biztonsági hatóság közlése szerint. A legénység többi tagját egy a közelben lévő kereskedelmi hajó segítségével evakuálták.

Az Egyesült Arab Emírségek hétfőn arról számolt be, hogy dróncsapás okozott tüzet a muszaffai üzemanyag-tároló terminálon a fővárosban, Abu-Dzabiban. Sérültekről nem érkezett jelentés, a hatóságok a helyzetet kézben tartják, a terminál fennakadás nélkül üzemel.

(MTI)