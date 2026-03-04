Háború :: 2026. március 4. 15:39 ::

Irak legbefolyásosabb síita vallási vezetője felszólította a muszlimokat, hogy vállaljanak szolidaritást az iráni néppel

Határozottan elítélte, és igazságtalannak nevezte az Irán elleni izraeli-amerikai támadást szerdán Ali asz-Szísztáni ajatollah, Irak legbefolyásosabb síita vallási vezetője, és az iráni néppel való szolidaritásra szólított fel.

Az ajatollah irodája által az INA iraki hírügynökséghez eljuttatott közleményben Szísztáni hangsúlyozta, hogy az Irán elleni támadásnak már sok halálos áldozata van, köztük hazájukat védő hősök, gyermekek tucatjai és más ártatlan civilek, illetve jelentős károk keletkeztek a köz- és magántulajdonban is.

A több öbölmenti országra kiterjedő iráni válaszcsapásokkal kapcsolatban hangsúlyozta, hogy ilyenekre hosszú idő óta nem volt példa a térségben.

"Egy ENSZ-tagország ellen a Biztonsági Tanácsának jóváhagyása nélkül elindított teljeskörű háború, amelynek célja az adott ország politikai vezetésének eltávolítása - amellett, hogy nemzetközi normákba ütközik - nagyon veszélyes kezdeményezés, és rendkívül káros lehet a hatása régiós és nemzetközi szinten is" - olvasható a közleményben.

Az ajatollah emellett figyelmeztetett arra, hogy a harcok hatására kialakult káosz nemcsak a régióban élőket sújtja majd, hanem "más érdekeket is sérthet", valamint felszólította a muszlimokat és a nemzetközi közösséget, hogy vállaljanak szolidaritást az iráni néppel.

Sürgette továbbá a világ államait, elsősorban az iszlám országokat, hogy tegyenek meg mindent tőlük telhetőt a feszültség azonnali csökkentése érdekében, és találjanak békés, a nemzetközi joggal összhangban lévő megoldást az iráni nukleáris program ügyére.

Az iráni Meshed városában született, de már mintegy 70 éve Irakban élő Szísztáni nemcsak Irak, hanem az egész síita világ egyik legbefolyásosabb vallási vezetője, követőinek száma meghaladja a 20 milliót.

(MTI)