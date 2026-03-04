Háború :: 2026. március 4. 17:03 ::

Vatikán: az államoknak nincs joguk "megelőző csapásokat" indítani

Pietro Parolin bíboros, a Vatikánt kormányzó Államtitkárság vezetője szerdán a Vatican News hírportálnak adott interjúban arra figyelmeztetett, hogy a folytatódó amerikai-izraeli támadások "riasztók", aláássák a nemzetközi jogot, és hangsúlyozta: az államoknak nincs joguk "megelőző csapásokat" indítani.

"Ha elismernék az államok jogát a megelőző háborúra, akkor (...) az egész világ lángba borulna" - vélekedett Parolin.

Az ötödik napja tartó amerikai-izraeli csapásokról szólva kijelentette: azok "a nemzetközi jog meggyengülését okozzák, ami valóban aggasztó".

"A jog erejét felváltotta az erő joga azzal a meggyőződéssel, hogy a béke csak az ellenség megsemmisítése után jöhet létre" - fogalmazott a bíboros.

Múlt vasárnap XIV. Leó pápa a harcok befejezésére szólított az iráni konfliktusban, és az "erőszak spiráljának" megállítását kérte.

(MTI)