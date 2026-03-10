Háború :: 2026. március 10. 19:50 ::

Merz szerint az Egyesült Államoknak és Izraelnek nincs terve a háború gyors lezárására

Az Egyesült Államoknak és Izraelnek nincs terve az iráni háború gyors lezárására - jelentette ki kedden Friedrich Merz német kancellár Berlinben, ahol Andrej Babis cseh miniszterelnököt fogadta.





We are concerned that there is apparently no common plan for how this war can be brought to a convincing end quickly.



We have no interest in the dissolution of Iran’s territorial integrity, its statehood, or its economic viability.



A német kancellár úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok és Izrael már több mint egy hete vívja ezt a háborút Iránnal, és minden egyes nappal sokasodnak a kérdések.

"Mindenekelőtt az aggaszt minket, hogy nyilvánvalóan nincs egy közös terv arra, hogy miként lehetne ezt a háborút gyorsan és meggyőző módon lezárni" - mondta. Ugyanakkor a helyzet veszélyes mértékben kezd elmérgesedni - figyelmeztetett Merz az iszlám köztársaság ellencsapásaira utalva.

Merz egyben óva intett egy olyan fogatókönyvtől, mint amilyen az iraki vagy a líbiai katonai beavatkozásokat követte. Mindkét esetben polgárháború és felfordulás volt - figyelmeztetett.

"Nem áll érdekünkben egy végtelen háború, ahogy a területi egység, az államiság megbomlása, vagy Irán gazdasági életképességének elvesztése sem" - hangoztatta. Felhívta egyben a figyelmet arra, hogy Németországot a háború közvetlenül érinti, ami a biztonságot, az energiaellátást és a migráció kérdését illeti.





We have no interest in the dissolution of Iran’s territorial integrity, its statehood, or its economic viability.



A scenario like the ones we have seen in Libya, Iraq, or other states in the region would harm all of us.



Hangsúlyozta azt is, hogy az uniós partnerekkel közösen egy perspektíván dolgozik Irán számára, s e párbeszédbe bevonják az Egyesült Államokat, Izraelt, valamint a NATO-tagállamokat és Berlin közel-keleti régióban található partnereit is.

(MTI)