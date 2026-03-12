Háború, Videók :: 2026. március 12. 07:48 ::

Szétbombázza Amerika az iráni légierő büszkeségeit

Csapást mért az amerikai haderő az iráni légierő szállítóflottájára – felvételeket adott ki a CENTCOM arról, ahogy C-130-as és Il-76-os szállítógépeket semmisítenek meg.

A C-130 Hercules egy amerikai gyártmányú légcsavaros közepes szállítógép, Irán még az iszlám forradalom előtt, az 1970-es években szerezte be őket. A gépek túlélték az Irán-Irak háborút, a szíriai polgárháborús intervenciót, illetve Izrael 2025 nyári katonai csapásait is.

Most az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) által kiadott felvételeken két C-130-ast is megsemmisített az amerikai légierő. Emellett felrobbantottak egy orosz Il-76-os közepes szállítógépet is.

Ezek az iráni légierő legnagyobb gépei.

– Az iráni rezsim nap mint nap veszít légi képességeiből. Az amerikai erők nem csupán az iráni fenyegetések ellen védekezik, hanem módszeresen felszámolja ezeket – kommentálta a CENTCOM a képsorokat.

The Iranian regime is losing air capability day by day. U.S. forces aren’t just defending against Iranian threats, we are methodically dismantling them. pic.twitter.com/CrJj2nFtHB March 12, 2026

(Portfólió)