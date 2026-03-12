Csapást mért az amerikai haderő az iráni légierő szállítóflottájára – felvételeket adott ki a CENTCOM arról, ahogy C-130-as és Il-76-os szállítógépeket semmisítenek meg.
A C-130 Hercules egy amerikai gyártmányú légcsavaros közepes szállítógép, Irán még az iszlám forradalom előtt, az 1970-es években szerezte be őket. A gépek túlélték az Irán-Irak háborút, a szíriai polgárháborús intervenciót, illetve Izrael 2025 nyári katonai csapásait is.
Most az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) által kiadott felvételeken két C-130-ast is megsemmisített az amerikai légierő. Emellett felrobbantottak egy orosz Il-76-os közepes szállítógépet is.
Ezek az iráni légierő legnagyobb gépei.
– Az iráni rezsim nap mint nap veszít légi képességeiből. Az amerikai erők nem csupán az iráni fenyegetések ellen védekezik, hanem módszeresen felszámolja ezeket – kommentálta a CENTCOM a képsorokat.
The Iranian regime is losing air capability day by day. U.S. forces aren’t just defending against Iranian threats, we are methodically dismantling them. pic.twitter.com/CrJj2nFtHB— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 12, 2026
(Portfólió)