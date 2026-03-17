Háború :: 2026. március 17. 17:49 ::

Zsidó cinizmus: Netanjahu boldog újévet kívánt Iránnak

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök videóüzenetben köszöntötte kedden az iráni népet a perzsa újév alkalmából, a "szabadság évét" kívánva a "bátor iráni népnek".

Netanjahu az üzenetet röviddel azután tette közzé, hogy bejelentették Ali Laridzsáni iráni biztonsági főnök célzott likvidálását.

A miniszterelnök a felvételen fársziul szólalt meg: "Boldog nouruzt! Éljen Irán!" - mondta.





It signifies the age old belief of the Iranian people that light will triumph over darkness, that good will triumph over evil. Prime Minister Netanyahu:To the brave people of Iran, I wish you, as I do every year a happy holiday season, beginning with the Festival of Lights.It signifies the age old belief of the Iranian people that light will triumph over darkness, that good will triumph over evil. pic.twitter.com/PoY2Mhlg6p March 16, 2026

A perzsa újév pénteken kezdődik.

Netanjahu az utóbbi időben több alkalommal is közvetlenül fordult az iráni néphez, és a teheráni vezetés megdöntésére szólított fel.

(MTI nyomán)