Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök videóüzenetben köszöntötte kedden az iráni népet a perzsa újév alkalmából, a "szabadság évét" kívánva a "bátor iráni népnek".
Netanjahu az üzenetet röviddel azután tette közzé, hogy bejelentették Ali Laridzsáni iráni biztonsági főnök célzott likvidálását.
A miniszterelnök a felvételen fársziul szólalt meg: "Boldog nouruzt! Éljen Irán!" - mondta.
A perzsa újév pénteken kezdődik.
Netanjahu az utóbbi időben több alkalommal is közvetlenül fordult az iráni néphez, és a teheráni vezetés megdöntésére szólított fel.
(MTI nyomán)