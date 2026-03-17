2026. március 17. 19:42

Német külügyminiszter: nem reális ellenőrzött rezsimváltást várni Iránban

Nem reális ellenőrzött rezsimváltást várni Iránban - jelentette ki kedden Johann Wadephul német külügyminiszter a ZEIT médiacsoport egyik berlini rendezvényén, amelyen francia hivatali partnerével, Jean-Noël Barrot-val vett részt.

A német tárcavezető úgy fogalmazott, hogy az iráni háborúnak nem lehet kizárólag katonai megoldása.

"Nem lesz katonai megoldás. Egy ellenőrzött rezsimváltásról pedig azt mondanám, hogy egy olyan elméleti kérdés, amely valószerűtlen" - mondta.

"Ugyanakkor bármennyire is rossz a rezsim, a felfordulás Iránban szintén nem áll az érdekünkben, a térség érdekében, de az Iránban élő emberek érdekében sem" - húzta alá.

Barrot a rendezvényen az ukrajnai háborúra is kitért. Mint mondta, a rendezéshez elengedhetetlen, hogy az Európai Unió megértse, hogy Oroszország számára e folyamatban melyek azok a kérdések, amelyekből nem enged. "Nincsen ok arra, hogy ne törekedjünk - amikor annak elérkezik a megfelelő pillanata - önálló, közvetítők nélküli kapcsolatokra Oroszországgal, hogy Oroszország megértse, mik azok a dolgok, amelyekből nem engedhetünk és mik az elvárásaink és mi is meghallhassuk, Oroszország miből nem hajlandó engedni és mit vár el" - fűzte hozzá a francia diplomácia vezetője.

(MTI)