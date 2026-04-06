Háború, Külföld :: 2026. április 6. 21:08 ::

Iráni parlament elnöke: Trump a pokolba taszítja az Egyesült Államokat

Irán végreTrump saját nyelvén intette rendre az őrült amerikai elnököt.

Mohamed-Bager Galibáf, a parlament elnöke azt üzente az amerikai elnöknek, hogy pokolba taszítja az Egyesült Államokat, és figyelmeztetett, hogy ha így folytatja, a Közel-Kelet lángok martalékává válhat. „Félreértés ne essék: háborús bűnökkel semmit sem nyernek. Az egyetlen valódi megoldás az iráni nép jogainak tiszteletben tartása és ennek a veszélyes játéknak a befejezése” – tette hozzá.



Maszúd Peszeskján iráni elnök hivatalának kommunikációs helyettese szerint Trump „puszta kétségbeesésből és dühből” süllyedt odáig, hogy ilyen trágár kifejezéseket használ. „A Hormuzi-szoros csak akkor nyílik meg újra, ha egy új jogi rendszer keretében az Iránra rákényszerített háború okozta károkat teljes mértékben megtérítik a tranzitdíjbevételek egy részéből” – írta az iráni politikus az X-en.

(24 nyomán)