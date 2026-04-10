Háború :: 2026. április 10. 21:24 ::

Büszkék a libanoni pusztításukra a zsidók

Az izraeli hadsereg öt hadosztálya harcol Dél-Libanonban a Hezbollah ellen, és a harcok március 2-i kezdete óta a síita milícia több mint 4300 létesítményét számolták föl az arab országban, valamint több mint 1400 fegyveresét ölték meg - közölte pénteken a hadsereg szóvivője.

Az izraeli hadsereg a levegőből, a tengerről és földön is támadott az öt hét alatt. Több száz rakétaindító állást semmisítettek meg. A légierő csak az utóbbi egy napban több mint 120 célpontot támadott.

A héten likvidálták Ali Kámel Ábar al-Hasszant, a Hezbollah Nászír egységének tüzérségi felelősét, valamint megöltek több mint kétszázötven tüzért, köztük tizenöt parancsnokot - mondta a szóvivő.

A Hezbollah Irán melletti szolidaritásaként március 2-án rakétákkal támadta Izraelt, és ezzel belefolyt a február 28-án Irán ellen elindított izraeli-amerikai háborúba. Izrael megtorolta ezt, és kettejük párharca azóta is tart.

Az utóbbi napokban vita bontakozott ki arról, hogy Libanon része-e az Egyesült Államok és Irán között április 8-án bejelentett kéthetes tűzszünetnek. Az iráni vezetés szerint a tűzszünet Libanonra is vonatkozik, míg Izrael és az Egyesült Államok szerint nem. Donald Trump amerikai elnök viszont a várható iráni béketárgyalások sikere érdekében pénteken önmérsékletre kérte a jeruzsálemi kormányt.

"Az izraeli hadsereg továbbra is harcol Libanonban, és folytatja az észak-izraeli településeket érő közvetlen fenyegetés felszámolását. A hadsereg háborús állapotban van, nincs tűzszünet, folytatjuk a harcot ezen a fronton, most ez a fő hadszíntér számunkra" - mondta Éjál Zamír vezérkari főnök, amikor szemlét tartott Dél-Libanonban az öt hadosztálynál. "Iránnal tűzszünet van érvényben, de ott is bármelyik pillanatban visszatérhetünk a harcokhoz" - tette hozzá. "A háború eddigi eredményei történelmi jelentőségűek. Irán már nem ugyanaz, mint ami volt a háború előtt, sokkal gyengébb. Az Iránt érő veszteség a Hezbollahra is hatással van, mert elszigetelődött"- mondta Zamír.

Az izraeli hadsereg szóvivője közölte, hogy egy tartalékos altiszt súlyosan, egy másik katona pedig könnyebben megsérült pénteken, amikor egy drón becsapódott a Dél-Libanonban harcoló erők közelében. A katonákat kórházba szállították, családjukat értesítették.

(MTI)