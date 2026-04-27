Háború :: 2026. április 27. 20:48 ::

Megint egymást lőtte Afganisztán és Pakisztán

Határ menti összecsapások robbantak ki ismét Afganisztán és Pakisztán között az egy hónappal ezelőtt megkötött fegyverszünet ellenére, és ezek mindkét oldalon áldozatokat követeltek.

Pakisztán rakétatákkal támadta Kunar tartományt, ami hétfőn legkevesebb négy halálos áldozatot és hetven sebesültet követelt, köztük gyerekeket és egyetemi hallgatókat - közölte egy helyi tisztségviselő.

Pakisztáni oldalon legkevesebb három civil sérült meg lőfegyverektől. Pakisztán határőrségi szóvivője a dél-vazirisztáni incidenst az egy hónapja meghirdetett tűzszünet óta történt legsúlyosabb összecsapásnak minősítette.

A pakisztáni erők vasárnap lelőttek egy gyermeket Szpin Boldak afgán határváros közelében, az afgán-pakisztáni határon lévő Barátság-kapu mellett. Ezt követően csaptak össze a tálib erők a pakisztáni csapatokkal Szpin Boldakban, ami kiválthatta a legújabb harcokat.

A két ország viszonya az elmúlt egy évben ismételten kiéleződött, a határ mentén és városokban egyaránt előfordultak összetűzések. Pakisztán februárban nyílt háborús állapotot hirdetett ki Afganisztánnal szemben. majd a két ország az iszlám böjti hónapnak, a ramadánnak a befejeződésével rövid időre tűzszünetet kötött.

Pakisztán azzal vádolja Afganisztánt, hogy támogatja a Tehrik-i-Talibán Pakisztán (TTP) nevű lázadószervezetet, amit Kabul tagad. Az ENSZ egyik jelentése szerint Pakisztán eddig nem szolgáltatott bizonyítékot arra, hogy a tálib hatóságok irányítottak volna pakisztáni tálib támadásokat.

(MTI)