Háború :: 2026. május 13. 07:18 ::

Trump szerint nem kell segítség Kínától az iráni konfliktus rendezéséhez

Az Egyesült Államoknak nincs szüksége Kína segítségére az iráni konfliktus rendezéséhez - mondta Donald Trump amerikai elnök a Fehér Ház előtt, amikor elhagyta az elnöki hivatalt, és elindult hivatalos pekingi látogatásra kedden.

"Nem gondolom, hogy bármilyen segítségre lenne szükségünk Iránt illetően, győzni fogunk így, vagy úgy" - fogalmazott Donald Trump, majd megismételte: kitart Iránnal kapcsolatban megfogalmazott célja mellett, miszerint Teheránnak le kell mondania nukleáris programjáról, és nem kerülhet atomfegyver birtokába. Egyben az iráni kikötőkre érvényben lévő blokád "teljes sikerét" hangoztatta.

Az elnök ugyanakkor jelezte, hogy vélhetően hosszan fog az iráni helyzetről beszélni Hszi Csin-ping kínai elnökkel. Megjegyezte, hogy Kína kőolaj-felhasználásának jó részét a blokád alatt álló öböl térségéből szerzi be, míg az Egyesült Államoknak nincs ilyen problémája.

Donald Trump többnapos kínai útjával kapcsolatban pozitív várakozásának adott hangot, és úgy vélte, "jó dolgok fognak történni". Az előzetes tervek szerint csütörtökön és pénteken is tárgyalóasztalhoz ül az amerikai és a kínai elnök.

Donald Trump legutóbb első elnöksége idején, 2017-ben járt hivatalos látogatáson Pekingben.

Ezúttal az Egyesült Államok 16 meghatározó vállalatának vezetője kíséri el, köztük Elon Musk, a Tesla elektromos autógyártó tulajdonosa, elnök-vezérigazgatója, valamint Tim Cook, az Apple vezérigazgatója és Larry Fink, a Blackrock befektetési vállalat vezérigazgatója. Az amerikai üzleti delegációnak tagja lesz többi között a Boeing, a GE Aerospace, a Meta, a Cargill, a Citigroup és a Goldman Sachs vezető tisztségviselője, ami jelzi, hogy komoly gazdasági megállapodásokat készítettek elő a felek.

Az amerikai adminisztráció tagjai közül - többek között - Pekingbe utazik Pete Hegseth védelmi miniszter és Marco Rubio külügyminiszter, akit a kínai kormányhatóságok még 2020-ban szenátorként szankcióval sújtottak, aminek része a beutazási tilalom is, mert szót emelt az emberi jogok Kínában tapasztalható megsértése ellen. Ugyanakkor Marco Rubio külügyminiszterként ott lehet a kínai fővárosban.

(MTI)