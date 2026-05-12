Letették az esküt a Tisza-kormány miniszterei

Letette az esküt a Tisza-kormány tizenhat minisztere kedd délután az Országgyűlésben. A parlamenti ülésen Magyar Péter miniszterelnök mutatta be a tárcavezetőket, akik ezt követően ünnepélyes keretek között, a történelmi zászlók előtt tettek esküt, majd az aláírták az esküokmányokat.



A miniszterjelölteket hétfőn és kedd délelőtt hallgatták meg a feladatkörük szerint hatáskörrel rendelkező parlamenti bizottságok, amelyek mind a tizenhat jelölt kinevezését támogatták.

A minisztereket kora délután az államfő nevezte ki a kormányfő javaslatára.

Forsthoffer Ágnes házelnök az ülésen bejelentette, hogy az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével Magyarország kormánya megalakult.

Frissítés: számonkérést és vitát kér a még a kritikát sem bíró Magyar

Történelmi léptékűnek nevezte a kormánya előtt álló munkát Magyar Péter miniszterelnök kedden az Országgyűlésben.

A politikus kormánya tagjainak bemutatásakor azt mondta, két évtized rombolását, megosztását, lemaradását és bizalomvesztését kell helyrehozniuk úgy, hogy közben Magyarországot újra működő, élhető és önmagában bízó országgá teszik.



"Nem állítjuk, hogy nem fogunk hibázni, fogunk, és ha hibázunk, el fogjuk ismerni" - fogalmazott, arra kérve a képviselőket, javaslataikkal, kritikáikkal és a valós problémák felmutatásával segítsék a kormány munkáját.

Magyar Péter arra kért minden magyar embert, bármely pártra szavazott, hogy kísérje figyelemmel a kormány munkáját, kérje számon, vitatkozzon vele és szóljon, ha a letér arról az útról, amelyen most közösen elindulnak.

"Magyarország minden magyar ember közös otthona, a most megalakuló kormány pedig minden magyar ember kormánya lesz" - állította.

(MTI nyomán)