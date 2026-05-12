Anyaország, Videók :: 2026. május 12. 08:50 ::

Kokain, fegyver, terrier

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Kábítószerbűnözés Elleni Osztály és a Bűnügyi Bevetési Osztály nyomozói egy folyamatban lévő büntetőeljárás során XIII. kerületi lakásában fogtak el egy férfit május 6-án este. A lakásban tartott agresszív amerikai staffordshire terrier befogásához az Állatmentő Liga segítségét kérték a rendőrök, a kutyát az intézkedést követően a gyanúsított hozzátartozóinak adták át.

Az ingatlan és a férfi autójának átkutatásakor a nyomozók körülbelül 100 gramm kokaint, egy engedély nélkül tartott, kireszelt sorozatszámú éles lőfegyvert és lőszereket találtak. A mintegy hárommillió forint feketepiaci értékű kábítószert, a pisztolyt, a lőszereket és a gépkocsit lefoglalták.

Az 50 éves B. Pált a BRFK Kábítószerbűnözés Elleni Osztályán kábítószer birtoklása bűntett és lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását - közölték a rendőrség honlapján.