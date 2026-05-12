Egy kaliforniai polgármester bűnösnek vallotta magát a kínai kormány javára végzett propagandában

Bűnösnek mondta magát a bíróság előtt a kínai kormány javára folyatott népszerűsítő tevékenységben egy dél-kaliforniai város, Arcadia polgármestere, aki a büntetőügy miatt hétfőn lemondott városvezetői pozíciójáról.

Eileen Wangot áprilisban helyezték vád alá, mint külföldi kormány ügynökét, aki az Egyesült Államokban törvénytelenül járt el. A vád szerint az 58 éves helyi politikus 2020 és 2022 között a Kínai Népköztársaság javára dolgozott, és a kínai állam érdekében propagandatevékenységet fejtett ki anélkül, hogy arról az amerikai szövetségi hatóságot tájékoztatta volna, ahogy ezt az Egyesült Államok törvénye előírja.

A polgármester - miután bűnösnek mondta magát - ügyvédjei útján bocsánatot kért tettéért és a magánemberként elkövetett hibákért.

A Los Angeles belvárosától 20 kilométerre fekvő, jórészt kínaiak lakta Arcadia városgondnoka, Dominic Lazaretto azt hangoztatta, hogy törvénybe ütköző cselekedetével felhagyott 2022 decemberében, amikor beválasztották a városi tanácsba, így a bűncselekmény nem kapcsolható össze a városházával.

A polgármesteri tisztséget rotációs alapon február óta betöltő Eileen Wang mellett az ügyben megvádolták egy korábbi munkatársát, választási kampányának volt pénzügyi vezetőjét, Yaoning Sunt, aki már börtönbüntetését tölti, miután tavaly októberben elismerte bűnösségét, és a bíróság 4 évre ítélte.

(MTI)