Külföld, Háború :: 2026. május 12. 15:12 ::

Szudétanémet elnök: nem tudok egyetérteni a Benes-dekrétumokkal

Nem tudok egyetérteni a Benes-dekrétumokkal, mert a kollektív bűnösség elvén alapulnak - jelentette ki Bernd Posselt, a Csehszlovákiából kitelepített Szudétanémetek Honfitársi Szövetségének (SdL) elnöke abban az interjúban, amely kedden jelent meg a Mladá Fronta Dnes című cseh napilapban.

A német politikus abból az alkalomból adott interjút a kormányközeli újságnak, hogy május 22. és 25. között most első ízben Csehországban - a dél-morvaországi Brünnben - tartják meg hagyományos pünkösdi találkozójukat a kitelepített szudétanémetek.

A dekrétumokkal "kapcsolatban az a véleményem, amelyet Václav Havel is képviselt, aki bírálta a dekrétumokat, mert ellenezte a kollektív bűnösséget. A Benes-dekrétumok problémája az, hogy a kollektív bűnösség elvén alapulnak" - mutatott rá Berndt Posselt.

A szervezők bejelentése szerint a rendezvényen részt vesz Markus Söder bajor miniszterelnök, valamint Alexander Dobrindt német szövetségi belügyminiszter is.

(MTI)