2026. május 12. 09:09

Tarr Zoltán: teljes körűen átvilágítjuk az NKA-t

Az új kulturális kormányzat teljes körűen átvilágítja a Nemzeti Kulturális Alap működését, és stabilizálja a közvetlen támogatási rendszert - mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt kedden, az Országgyűlés művelődésügyi bizottságában tartott meghallgatásán.

Tarr Zoltán a tervezett kulturális intézkedések közé sorolta, hogy megszüntetik a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központot, újraindítják a párbeszédet a színházi szakmában, helyreállítják a művészeti felsőoktatás szakmai autonómiáját, megszüntetik a könyvpiacot sújtó indokolatlan szabályozásokat.

"Megszüntetjük azt a pusztítást, félrevezetést és állandó hazugságokat, amelyek a közmédiában állandó gyakorlattá váltak az elmúlt másfél évtizedben" - hangsúlyozta Tarr Zoltán.

(MTI)