Kifütyülték kedden Friedrich Merz német kancellárt a német szakszervezetek országos szövetségének (DGB) Berlinben rendezett konferenciáján, ahol a szociális reformok mellett emelt szót.
Merz a gyűlésen arra kérte a több száz szakszervezeti képviselőt, fenyegetés helyett tekintsék lehetőségnek a kormánya által tervezett reformokat, hangsúlyozva, hogy "a jólétet nem lehet biztosítani gazdasági növekedés nélkül", és rendszerszintű változtatásokra van szükség ahhoz, hogy a német gazdaságot - Európa legnagyobbját - fellendítsék.
"Egyszerűen kudarcot vallottunk az ország modernizálása terén; Németországnak össze kell szednie magát" - jelentette ki, és arra kérte a megjelenteket, vállaljanak részt a reformokban.
