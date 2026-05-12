Külföld :: 2026. május 12. 15:20 ::

Kifütyülték a német kancellárt egy szakszervezeti gyűlésen

Kifütyülték kedden Friedrich Merz német kancellárt a német szakszervezetek országos szövetségének (DGB) Berlinben rendezett konferenciáján, ahol a szociális reformok mellett emelt szót.

Merz a gyűlésen arra kérte a több száz szakszervezeti képviselőt, fenyegetés helyett tekintsék lehetőségnek a kormánya által tervezett reformokat, hangsúlyozva, hogy "a jólétet nem lehet biztosítani gazdasági növekedés nélkül", és rendszerszintű változtatásokra van szükség ahhoz, hogy a német gazdaságot - Európa legnagyobbját - fellendítsék.

"Egyszerűen kudarcot vallottunk az ország modernizálása terén; Németországnak össze kell szednie magát" - jelentette ki, és arra kérte a megjelenteket, vállaljanak részt a reformokban.



People are laughing at him pretty loudly during a German conference in Berlin — by now, that's basically normal for him. After all, it's not the first time ) May 12, 2026

(MTI)