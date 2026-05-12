Háború :: 2026. május 12. 20:52 ::

Kreml: közeledik a befejezés, de időpontról még nem lehet beszélni

A békefolyamat során elvégzett munka alapján elmondható, hogy közeledik az ukrajnai konfliktus befejezése, de konkrét dátumokról egyelőre nem lehet beszélni - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak kedden Moszkvában.

"A békefolyamat terén elvégzett munka eredményei alapján elmondhatjuk, hogy valóban közeledik a befejezés. De ebben a kontextusban jelenleg nem lehet konkrétumokról beszélni" - fogalmazott.

Megismételte, hogy Oroszország továbbra is nyitott a tárgyalásokra az ukrajnai rendezésről, és minden tekintetben üdvözli az Egyesült Államok közvetítői erőfeszítéseit.

Közölte, hogy a május 9-11-re kihirdetett humanitárius fegyverszünet Ukrajnában lezárult, és Oroszország folytatja a "különleges hadműveletet", de ez "bármelyik pillanatban leállhat, amint Kijev és Volodimir Zelenszkij vállalja a felelősséget, és meghozza a szükséges döntést.

Ismételten elmondta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök kész bármikor találkozni Zelenszkijjel, de az orosz fővároson kívül csakis a konfliktus lezárásához, ahhoz, hogy a felek pontot tegyenek a végére, amihez "még sok házi feladatot kell elvégezni."

A Balti-tengeren kialakult helyzetről szólva Peszkov azt hangoztatta, hogy az ottani feszültség fokozódásához az elmúlt hónapokban a NATO-országok haditengerészetének tevékenysége járult hozzá, nem pedig Oroszországé. A Kreml szóvivője szerint az orosz hadiflotta a világóceánon szigorúan a nemzetközi tengeri joggal összhangban teljesíti feladatát, a többi között a kalózkodás elleni védelem terén is, amely néha állami szintű is lehet.

(MTI nyomán)