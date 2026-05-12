2026. május 12. 09:54

Az a Gyurkó felel a gyermekvédelemért, aki szerint minden gyerekszobában ott a helye a "buzi mesekönyvnek"

A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány alapítója és vezetője a választás után azt mondta, a következő időszak legfontosabb kérdése az lesz, hogy az új kormány valódi prioritásként kezeli‑e a gyermekvédelmet. A Kátai-Németh Vilmos vezette Szociális és Családügyi Minisztériumba kérték fel államtitkárnak, írja a 24.



Fotó: Marjai János / 24

Gyurkó Szilvia jogász, gyermekjogi aktivista, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány alapítója és vezetője felel majd a gyermekvédelmi területért a Szociális és Családügyi Minisztérium államtitkáraként – az erről szóló múlt heti sajtóértesülést Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter erősítette meg, aki hétfői parlamenti meghallgatásán örömét fejezte ki, hogy a szociális tárcánál Gyurkó viszi majd a gyermekvédelmet, és jelezte, hogy a két tárca együttműködésben fog dolgozni.

Gyurkó jogi diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte 2002-ben. Az egyetem után ösztöndíjjal egy évet töltött New Yorkban, tanulmányait a Columbia Egyetemen folytatta, itt találkozott először a gyerekjogi képviselettel. 2005 és 2012 között az Országos Kriminológiai Intézet tudományos munkatársaként dolgozott, gyerekekkel kapcsolatos kutatásokat végzett. 2009-től az ESZTER Alapítvány jogsegélyszolgálatának vezetője volt, illetve a Család, Gyermek, Ifjúság Egyesületnél is tevékenykedett. 2012 és 2014 között az UNICEF Magyar Bizottságának gyerekjogi igazgatója volt.

2015-ben megalapította a Hintalovon Gyermekjogi Alapítványt, melynek tevékenységét azóta is irányítja. Az alapítvány küldetése a Magyarországon élő gyerekek jogainak érvényesítése és támogatása.

A szakember korábban többször beszélt a gyermekvédelem rendszerszintű problémáiról: a gyerekek mentális állapotának romlásáról, az ellátórendszer szakemberhiányáról és arról, hogy sok gyerekcsoport – például a szegénységben élők vagy a fogyatékossággal élők – láthatatlan marad a politikai döntéshozatalban.