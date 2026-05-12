Lelőttek egy idős férfit, aki riasztófegyverrel lőtt rá a TEK munkatársaira

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségen felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt indult nyomozás, miután egy idős férfi egy gáz-riasztó fegyverrel rálőtt a rendőrökre; végül a Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai lelőtték a férfit, aki meghalt - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint hétfőn délután a 72 éves férfivel szemben a Monori Rendőrkapitányság rendőrei intézkedtek, mivel több lakossági bejelentés érkezett a férfi zavart és agresszív viselkedéséről; a kiérkező rendőröket egy késsel fenyegette.

Mivel a rendőrök a TEK közreműködését kérték, a szervezet munkatársai nagy erőkkel érkeztek a helyszínre, és megpróbáltak a férfivel tárgyalni, de ő nem volt együttműködő, nem reagált a felszólításokra. Ezt követően az ablakon kihajolva egy lőfegyvernek látszó pisztolyból kétszer rálőtt a vele kommunikálni próbáló rendőrökre, majd az őket biztosító társaik és a mögöttük lévő lakóépület irányába.

A további fegyverhasználat megakadályozása érdekében a terrorelhárítók a tüzet azonnal viszonozták, a férfit a felsőtestén eltalálták, aki a helyszínen életét vesztette.

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság közreműködésével haladéktalanul megkezdte az ügy mindenre kiterjedő vizsgálatát; a szemlét és a halottszemlét szakértők bevonásával ügyészi jelenlét mellett a szemlebizottság haladéktalanul elvégezte, a hatóság tagjai továbbá tanúkihallgatásokat és lefoglalásokat is végeztek - közölték.

Kiemelték, hogy a nyomozás érdekeire figyelemmel további tájékoztatás az ügyről jelenleg nem adható.