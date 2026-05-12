Kuvaitban őrizetbe vették az iráni Forradalmi Gárda négy tagját, akik a gyanú szerint be akartak szivárogni az arab országhoz tartozó Bubján-szigetre, hogy ott ellenséges akciókat hajtsanak végre - jelentette be kedden a kuvaiti belügyminisztérium, hozzátéve, hogy két másik illegális behatoló elmenekült.
A tárca tájékoztatása szerint a biztonsági erők egyik tagja megsebesült a beszivárgókkal kibontakozott összecsapás során. A gyanúsítottak azt vallották, hogy halászhajón akarták a szigetet megközelíteni - tette hozzá a minisztérium, amely az őrizetbe vételekkel kapcsolatban csupán annyit közölt, hogy azokra a hónap folyamán került sor.
Sajtóforrások szerint az embereket május elsején fogták el.
Ugyanekkor a kuvaiti külügyminisztérium felszólította Iránt, hogy azonnal és feltétel nélkül hagyjon fel a törvénytelen cselekedetekkel.
Teherán az ügyet egyelőre nem kommentálta.
Bubján szigetén található az épülőfélben lévő Mubárak el-Kebír kikötő, amely a tervek szerint a kínai "Egy övezet, egy út" nevű kezdeményezés egyik megállója lenne. A kikötőt az iráni háború kirobbanását követően rakétatalálat érte.
