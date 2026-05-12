2026. május 12. 15:23

A munkások szerint olyan volt, mintha "Anikó nénié" lenne a hatvanpusztai birtok

A Roma Sajtóközpont munkatársai a hatvanpusztai Orbán-birtok építésén dolgozó munkásokkal készítettek interjút, amelyről közösségi oldalukon egy videót is megosztottak. Az interjú elején utaltak arra, hogy nem aggódnak, miből fog Orbán Viktor megélni, miután már nem lesz parlamenti képviselő.

A munkások arról is beszéltek, hogy volt olyan időszak, amikor egyszerre százan dolgoztak Hatvanpusztán, és többen a volt miniszterelnök feleségének, Lévai Anikónak segítettek a parkrendezésben.

Én dolgoztam is Anikó nénivel, volt, hogy túlórázni kellett miatta, bejött, gondolt egyet, ültetni kellett virágokat, nekünk kellett neki segíteni − részletezte az egyik férfi, aki csaknem két évig dolgozott a birtokon. Hozzátette, hogy Lévai Anikóhoz csak akkor lehetett szólni, ha megszólította őket, vagy kérdezett tőlük valamit.

Elmondásukból az is kiderült, hogy óriási területet gondoztak, ahol gyomláltak, földet hordtak, valamint ők ásták ki a medencéket. Beszámoltak arról, hogy a volt kormányfő gyermekeit, vejét és unokáit többször is látták, de Orbán Viktort egyszer sem. Bár megjegyezték, hogy volt olyan munkás, aki találkozott vele: rendes volt, odament kezet fogni velük, hiába volt koszos a kezük, akkor is kezet fogott velük.

A sajtóközpont munkatársai megkérdezték, hogy a volt kormányfő apjáé-e a birtok, de a munkások erre azt mondták: „legtöbbet úgy volt, mintha a feleségéé lenne. Anikó néni jött ki mindig, állandóan, ő figyelt minket, ő parancsolgatott.”

A kertész megjegyezte, hogy Lévai Anikó „kedves volt, ha nem idegesítették fel”. Voltak olyanok, akik ruhát kértek tőle, Orbán Viktor felesége pedig a Máltai Szeretetszolgálattal küldött nekik, de egy kocsma címét adta meg. Emellett szigorú szabályok vonatkoztak rájuk, Hatvanpusztán például nem használhatták a telefonjukat. A munkásokat pedig nem közvetlenül az Orbán család foglalkoztatta, hanem egy alvállalkozónak dolgoztak, aki 2024-ben 1500 forintos órabért fizetett nekik.

(Index)