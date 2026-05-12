Anyaország, Extra :: 2026. május 12. 15:42 ::

Régi Fidesz, új Fidesz...

Átadta a miniszterek kinevezési okmányait Sulyok Tamás a Sándor-palotában, akik ezután a Parlamentbe mennek, hogy letegyék a miniszteri esküjüket. A jelek szerint az utat nagy részük együtt teszi meg, a miniszterjáratról Vitézy Dávid leendő közlekedési és beruházási miniszter tett közzé egy szelfit a Facebook-oldalán.

A fotó alapján a Dísz térről közös kisbusszal utazik a Kossuth térre Vitézyvel együtt Kátai-Németh Vilmos, Pósfai Gábor, Tarr Zoltán, Kármán András, Hegedűs Zsolt, Lőrincz Viktória, Orbán Anita, Ruff Bálint és Gajdos László.

Ha valakinek déja vu érzése lenne a miniszteri szelfit nézegetve, ne csodálkozzon! Vitézy a közös szelfivel gyakorlatilag reprodukálta azt a négy évvel ezelőtti csoportképet, amelyen a kinevezésük után szintén közösen kisbuszozó fideszes miniszterek szerepeltek, írja a Telex.

A 2022-es, vidáman mosolygós kormányszelfin Orbán Viktor volt miniszterelnök mellett szerepelt a 2023-ban lemondott Varga Judit, Szijjártó Péter, Gulyás Gergely, Rogán Antal, Pintér Sándor, Navracsics Tibor, Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Nagy István és Semjén Zsolt is. Közülük ma már csak Szijjártó Péter és Gulyás Gergely ül a Parlamentben.