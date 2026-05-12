Külföld, Extra :: 2026. május 12. 21:26 ::

Walesi kormány: az óvodák jelentsék a rasszista gyermekeket, ha kell, hívják a rendőrséget is!

A kormányzó Munkáspárt olyan iránymutatásokat fogalmazott meg Walesben, melyben azt kéri az óvodáktól, hogy jelentsék a kisgyermekeket "rasszista incidensek" esetén. A dokumentumot úgy reklámozzák, mint ami segít az óvodáknak és játszóházaknak "antirasszista" környezetté válni.

A gyermekgondozóknak azt tanácsolják, hogy ha egy kisgyermek gyűlölet-bűncselekménynek minősülő dolgot követ el, vészhelyzet esetén hívják a 999-et, vagy egyébként értesítsék a rendőrséget, és tegyék meg a "megfelelő intézkedéseket a rendőrséggel együttműködve, biztosítva, hogy az incidens minden részletét rögzítsék". Amennyiben az incidens nem minősül valódi gyűlölet-bűncselekménynek, a személyzetet arra utasítják, hogy biztosítsanak "az elkövető életkorának megfelelő tanulási támogatási lehetőségeket". Hogy mindenképpen értsük: az elkövetők alatt 3-4 éves gyerekeket kell érteni.



És mi történik, ha a "rasszista" kisgyermek ellenáll az edukációnak? A gyermekgondozóknak azt tanácsolják, hogy indítsanak hivatalos "fegyelmi eljárást", amelynek különböző lehetséges kimeneteleit egy folyamatábrán hasznosan felvázolják. A kimenetelek között nem szerepel a szabadságvesztés, de lehet, hogy a kis fasisztoid gazembernek a tízórai kakaóról már le kell mondania.

Az útmutató nem áll meg a gyermekek szankcionálásánál. Maguknak a személyzetnek is el kell végezniük egy "megértési auditot", amely magában foglal egy önreflexiós gyakorlatot, amelyben egytől ötig terjedő skálán kell bemutatniuk, hogy mi a fehér privilégium, és hogyan formálja saját és mások életét. Arra is utasítják őket, hogy értékeljék, mennyire értik saját "tudattalan előítéleteiket", és mennyire "kompetensek és nyitottak" a gyermekek és felnőttek körében egyaránt előforduló rasszizmus bejelentésére.

A fizikai tereket is ellenőrizni kell. A könyveknek, babáknak és kiállítási tárgyaknak kellően változatosnak kell lenniük, a személyzetnek pedig "biztosítania kell, hogy az antirasszista álláspont látható legyen". Az útmutató azt is előírja, hogy a rágcsálnivalóknak változatosnak kell lenniük. Az ember csak azon tűnődik, hogy néz ki egy nem kellően változatos rágcsálnivaló...



A DARPL orrnehéz szakemberei szerint csak a fehér gyermekek lehetnek rasszisták

A gyermekgondozókat arról is tájékoztatják, hogy hívják fel a gyerekek figyelmét, hogy "a mosdóhasználati szokások kultúránként eltérők. Ezek a gyakorlatok nagyon eltérhetnek a sajátodtól, de ettől még nem lesznek higiénikusak vagy helytelenek".

Mindez a Cardiff Metropolitan Egyetemen működő Diversity and Anti-Racist Professional Learning (DARPL) szervezettől származik. 2021 óta 1,3 millió font walesi kormányzati forrást, valamint lelkes támogatást kapott a walesi munkaügyi miniszterektől. Az útmutatót a Nemzeti Napköziotthonok Szövetségének is eljuttatták. Központi tézisét – miszerint "soha nem túl korai" a bőrszínről beszélgetni a gyerekekkel, beleértve a "melanin szépségét és összetettségét" is – nem ideológiaként, hanem szakmai legjobb gyakorlatként mutatták be.

A munkatársakat végig arra figyelmeztetik, hogy saját ítélőképességük kétséges. "A viselkedést eurocentrikus vagy személyes szemüvegen keresztül is megítélhetik" – figyelmeztet a dokumentum. "A sajátunktól eltérő kulturális normák félreértelmezése igazságtalan vagy helytelen megfigyelésekhez vezethet." Más szóval, ha valami észszerűtlennek tűnik, a probléma valószínűleg Önnel van, s jöhet az Orwell által felvázolt duplagondol.

A dokumentum azt javasolja, hogy a vezetők végezzenek kockázatértékelést a "globális többséghez" tartozó alkalmazottak védelmére a rasszizmus fenyegetésétől, amelyet állításuk szerint a "változó politikai kontextus" és az "Egyesült Királyság-szerte zajló rasszista tüntetések" fokoztak.

KG - Kuruc.info