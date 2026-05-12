Külföld :: 2026. május 12. 11:36 ::

A brit miniszterelnök továbbra sem akar lemondani

Keir Starmer brit miniszterelnök közölte a keddi kabinetülésen, hogy nem kíván lemondani a Munkáspárt vezetői tisztségéről és a kormányfői posztról.

A munkáspárti miniszterelnökre az utóbbi napokban folyamatosan erősödő nyomás nehezedett saját pártja és kormányának több tagja részéről annak érdekében, hogy jelentse be lemondását, vagy legalább vázolja fel távozásának menetrendjét.

Ennek előzményeként a 2024 óta kormányzó Munkáspárt súlyos vereséget szenvedett a múlt héten tartott angliai helyhatósági, illetve a walesi és a skóciai parlamenti választásokon.

A Downing Streeten tartott keddi kabinetülésen egybehangzó értesülések szerint több miniszter - köztük Shabana Mahmood belügyminiszter és Yvette Cooper külügyminiszter - közvetlenül is felszólította Starmert a távozásra, a kormányfő azonban ezt visszautasította.

(MTI)