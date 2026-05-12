Háború :: 2026. május 12. 19:50 ::

Zelenszkij: Ukrajna "antiballisztikus koalíciót" alakít 13 országgal és a NATO-val közösen

Ukrajna európai partnereivel és a NATO-val közösen dolgozik egy "antiballisztikus koalíció" létrehozásán, valamint ballisztikus rakéták elleni rendszerek európai gyártásán. A nemzetbiztonsági tanácsadók szintjén tartott kapcsolódó találkozón 13 ország képviselői vettek részt, valamint képviseltette magát a NATO főtitkárának hivatala is - közölte Volodimir Zelenszkij kedden a Telegramon közzétett videóüzenetében.

"Szeretnék köszönetet mondani európai partnereinknek: nemzetbiztonsági tanácsadói szinten találkozóra került sor. Fokozatosan haladunk előre a ballisztikus rakéták elleni rendszerek európai gyártásának kérdésében, és egy antiballisztikus koalíciót hozunk létre. Ezt érdemes megvalósítani, és most közelebb vagyunk az eredményhez, mint valaha. A mai egyeztetésen 13 ország és a NATO főtitkárának hivatala képviseltette magát" - fejtette ki az elnök.

Hangsúlyozta, hogy az ország katonai, szankciós és diplomáciai pozíciói most erősebbek, mint bármikor az elmúlt években. Kiemelte, hogy fenn kell tartani ezt a szintet, és tovább kell erősíteni Ukrajna védelmi és külpolitikai helyzetét.

"Senki sem győz egyedül, és nem létezik önálló ellenállóképesség. El kell érnünk végső célunkat, a mi közös célunkat, amelyről nem mondunk le. Nem adjuk fel területünket és szuverenitásunkat. Köszönöm minden ukrán férfinak és nőnek, akik együtt járják velünk ezt az utat. Ukrajnának helyt kell állnia a háborúban, meg kell védenie függetlenségét, és garantálnia kell az az országban élő emberek biztonságát. Ez mindenképpen meg fog valósulni" - fogalmazott az államfő.

(MTI)