Anyaország :: 2026. május 12. 14:11 ::

Gulyás állítja: semmilyen érdemi költségvetési kihatással járó kötelezettséget nem vállalt az ügyvezető kormány, Magyar szerint hazudik

Semmilyen érdemi költségvetési kihatással járó kötelezettséget nem vállalt a távozó kormány a választások óta - írta a Miniszterelnökséget irányító ügyvezető miniszter kedden. Gulyás Gergely arra reagált, hogy Magyar Péter miniszterelnök hazugsággal vádolta őt.

Magyar Péter hétfőn soron kívüli tájékoztatást kért az Orbán-kormány ügyvezető minisztereitől arról, hogy milyen állami vezetői döntéseket hoztak, és milyen kötelezettségeket vállaltak május 9-ei kormányfői eskütétele óta. A miniszterelnök keddi Facebook-bejegyzésében - a kapott tájékoztatás alapján - azt közölte, hogy a volt kormány legkevesebb hét távozó minisztere vállalt pénzügyi kötelezettséget vagy hozott állami vezetői döntést az ő miniszterelnökké választása óta, megkérdezése nélkül.

Magyar Péter közölte: Gulyás Gergely "hazudott, amikor azt állította, hogy nem történtek ilyenek".

Gulyás Gergely válaszában azt írta, hogy "a miniszterelnök hazugsággal vádol, noha ő állít valótlant". Közölte: semmilyen érdemi költségvetési kihatással járó kötelezettséget nem vállalt az ügyvezető kormány a választások óta, csak olyan ügyekben született döntés, amelyekben az eljárás már a választások előtt megindult, például kiírták a pályázatot.

A frakcióvezető szerint a táblázat, amelyet a kötelezettségvállalásokról Magyar Péter kitett a Facebook-oldalára, csak megtévesztésre alkalmas.

"Az új miniszterelnök törvény szerinti fizetésének megállapítása is jogi és pénzügyi kötelezettségvállalás. Nem korrekt ezért akár a hivatalból távozó kormányt, akár engem hazugsággal vádolni" - fogalmazott Gulyás Gergely.

(MTI)