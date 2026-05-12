London jelentős mennyiségű hadfelszerelést telepít a Hormuzi-szoros térségébe

Jelentős mennyiségű hadfelszerelést, köztük drónelhárító és aknamentesítő eszközöket, valamint harci repülőgépeket telepít a brit kormány az Irán által zárva tartott Hormuzi-szoros térségébe.

A londoni védelmi minisztérium keddi tájékoztatása szerint "szigorúan" védelmi jellegű intézkedésről van szó, amelynek célja a Hormuzi-szoros hajóforgalmának biztosítása, és a művelet "akkor kezdődik, amikor a körülmények ezt lehetővé teszik".

John Healey brit védelmi miniszter, aki kedden negyven ország védelmi minisztereivel tartott virtuális egyeztetést, közölte: a brit kontingensben önállóan működő aknamentesítő eszközök, ellenséges támadóeszközök észlelésére, nyomonkövetésére és elhárítására alkalmas nagy sebességű vízi drónok és Typhoon harci repülőgépek szerepelnek.

A brit királyi haditengerészet Dragon nevű, Type 45 típusjelű rombolója már el is indult a térségbe. A londoni védelmi tárca keddi tájékoztatása szerint a hadihajó drónelhárító eszközei közé tartozik a Sea Viper típusú rakétarendszer, amely nem egészen tíz másodperc alatt nyolc rakétát tud indítani, és egyszerre 16 rakéta irányítására képes.

A minisztérium ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a többnemzetiségű erő keretében kivonuló brit kontingens a többi résztvevő alakulathoz hasonlóan "szigorúan csak védelmi feladatokat" lát majd el, és a telepítés célja a Hormuzi-szoros biztonságába vetett bizalom helyreállítása a víziutat használó kereskedelmi hajók számára.

Keir Starmer brit miniszterelnök az utóbbi hetekben többször is leszögezte, hogy Nagy-Britannia "nem hagyja magát belerángatni" az iráni háborúba.

Starmer nem egyszer megkérdőjelezte az amerikai-izraeli hadműveletek jogi megalapozottságát is. Emiatt London komoly diplomáciai konfliktusba keveredett az Egyesült Államokkal, és Donald Trump amerikai elnök többször is éles hangú, személyre szóló bírálatokkal illette a munkáspárti brit miniszterelnököt.

(MTI)