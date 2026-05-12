2026. május 12. 10:53

Lőrincz Viktória: a magyar vidék megerősítése mindenkinek érdeke

A magyar vidék megerősítése mindenkinek érdeke, az ország sorsát befolyásolja - hangsúlyozta Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterjelölt a kinevezés előtti meghallgatásán kedden az Országgyűlés vidék- és településfejlesztési bizottságának ülésén.

Kiemelte, a magyar vidék fejlődésének segítése, a települések, a városok jövőjének alakítása szolgálat és felelősség. A vidék helyzetének alakulása a közös jövő egyik kulcsa - tette hozzá.

A miniszterjelölt rámutatott arra, hogy sok helyen van lemaradás, és ezen a helyiek bevonásával, a partnerekkel együtt kell változtatni a fejlesztéspolitika révén.

A bizottság hat igen és két tartózkodás mellett támogatta Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszteri kinevezését.

(MTI)