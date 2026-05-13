2026. május 13. 06:44

A Hezbollah ellenzi a Libanon és Izrael közötti közvetlen tárgyalásokat

A Hezbollah vezetője felszólította Libanont, hogy ne tárgyaljon közvetlenül Izraellel, e helyett "közvetett" egyeztetést javasolt.

Naím Kászim, a Hezbollah libanoni siíta milícia vezetője szerint a közvetlen tárgyalások Izrael javát szolgálják, azok "a libanoni hatóságok engedékenységét" jelzik. Ezért azt javasolja, hogy Libanon közvetetten, harmadik fél bevonásával egyeztessen Izraellel, ahogy az a korábbi években is történt, például amikor 2024 novemberében tűzszünetet kötöttek.

Libanon és Izrael képviselői csütörtökön kétnapos tárgyalás tartanak Washingtonban, hogy véget vessenek a két hónappal ezelőtt, az iráni háborút követően kitört legutóbbi harcoknak, és megvitassák a két fél közötti kapcsolatok jövőjét. A két szomszédos ország technikailag Izrael 1948-as megalakulása óta háborúban áll egymással.

Naím Kászim szerint a Hezbollah fegyvertartásáról szóló vita belügy, ami csak rájuk és a libanoni kormányra tartozik, és semmilyen formában nem szabad, hogy a kérdés fölvetődjön az Izraellel tartandó tárgyalásokon.

A libanoni kormány a Hezbollah leszerelését szorgalmazta a március elején kitört legutóbbi harcok után, és a csoport minden katonai tevékenységét illegálisnak nyilvánította.

(MTI)