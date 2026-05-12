2026. május 12. 21:31

Grönland erősebb amerikai katonai jelenlétről tárgyal Washingtonnal

A Dániához tartozó Grönland jelenleg egy erősebb amerikai katonai jelenlétről tárgyal Washingtonnal az északi-sarkvidéki térségben - közölte kedden Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnök Koppenhágában.

Azt mondta, hogy nem mehet bele a megbeszélések részleteibe, de annyit elárulhat, hogy tettek néhány lépést a jó irányban. Hangsúlyozta, hogy egyelőre nincs semmiféle megállapodás.

A BBC brit műsorszolgáltató szerint az Egyesült Államok három olyan új támaszpont megnyitását szorgalmazza Grönland déli részén, amelyeket amerikai felségterületté is nyilváníthatnak.

Donald Trump amerikai elnök korábban felvetette Grönland megszerzését az Egyesült Államok számára nemzetbiztonsági okokra hivatkozva, ami feszültséget váltott ki a washingtoni, nuuki és koppenhágai vezetések között. Grönland kormánya hangsúlyozta, hogy a széles körű autonómiát élvező dán sziget szuverenitásáról nem tárgyalnak.

Az Egyesült Államok jelenleg a Grönland északnyugati felén található Pituffikban működő űrbázissal egyetlen támaszponttal rendelkezik a világ legnagyobb szigetén. Nielsen szerint az 1951-es amerikai-dán védelmi megállapodás képezheti az Egyesült Államok katonai jelenléte bővítésének alapját.

Szakértők szerint a dán vezetésnek alig van lehetősége a megállapodásból fakadó amerikai kéréseket blokkolni. Helyi sajtójelentések szerint az új amerikai támaszpontok Narsarsuaq és Kangerlussuaq településeken nyilhatnak meg, ahol már korábban is működtek ilyen létesítmények leszállópályákkal és kikötői létesítményekkel.

Egy amerikai megbízott már helyszíni szemlét is tartott Narsarsuaqban az ottani bázis úranyitásának lehetőségét megvizsgálására. A jövő héten Jeff Landry amerikai megbízottat egy gazdasági koferenciára is várják az 57 ezer lakosú szigeten.

(MTI)