Anyaország, Sport :: 2026. július 24. 23:25 ::

Izrael köszöni, hogy ismét "otthon érezhették magukat" hazánkban

Facebook-oldalán mondott köszönetet az Izrael Magyarországon nevű közösség, amiért a Hapóél Tel-Aviv csapata a DVTK Stadionban játszotta Európa-konferencialiga-selejtező mérkőzését. Ez már nekik ugyanis „hazai pálya”, írja a Magyar Jelen.



Kép forrása: Izrael budapesti nagykövetségének Facebook-oldala

„Szeretnénk köszönetet mondani a magyar hatóságoknak és a rendőrségnek a kiváló munkájukért. Az általuk biztosított biztonságos, barátságos és professzionális környezet lehetővé tette, hogy játékosaink, szurkolóink és stábunk valóban otthon érezze magát, Izraeltől távol is” – írták.

A hírrel kapcsolatban az NZóna rá is mutatott , hogy ha a nemzeti oldal írna ilyeneket, egyből rásütnék az „antiszemita” bélyeget. Ha ők mondják, az persze rendben van.

Lipták Tamás: már megint ez a kettős mérce

A hírre reagálva Lipták is megjegyezte, hogy „a kormányváltás sem hozott változást abban, hogy az izraeli klubok hazai pályának érezhessék Magyarországot. Ezért pedig olyan dolgokat is szívesen elnéznek, amikért a magyar drukkereknek hatósági vegzálás jár.”

A Facebook-oldalán közzétett kép ugyanis a Hapóél-szurkolók pirotechnikai bemutatójáról készült, amiért a magyarokat a hatóságok vegzálják. Ezzel kapcsolatban Lipták meg is jegyzi:

Úgy tűnik, a rendőrséget és a hatóságokat ezúttal nem zavarta a tűz, miközben a magyar ultráknak hatósági vegzálás, pénzbüntetés és kitiltás jár ugyanezért... A baj pedig nem az, hogy nekik lehet, hanem az, amit velünk csinálnak egy ilyen bemutatóért idehaza, a saját hazánkban!

Óriási mocskot hagytak maguk után

Miskolc polgármestere saját oldalán számolt be róla, hogy a zsidó szurkolók milyen mocskot hagytak maguk után a stadionban és a környékén. Bevezetőjében felmondta a kötelezőt, hogy mennyire „büszke” arra, hogy ilyen „nemzetközi sportesemény” helyszíne lehetett a város, majd rátért a lényegre:

Elfogadhatatlan, ami a mérkőzés után történt. A stadion és Dél-Kilián környéke olyan állapotban maradt a szurkolói vonulás után, hogy rendkívüli takarítást és intézkedést kellett elrendelni. A rendőrség jelzésére a Városgazda munkatársai már az esti órákban megkezdték a munkát, majd hajnalban újabb csapat folytatta a takarítást. Összesen közel kilenc köbméter hulladékot kellett összegyűjteni a közterületekről.

Ami érdekes lesz, hogy Tóth-Szántai József leszögezte, a takarítás árát nem a városlakók állták, ezt bizony a felelősökkel fogják megfizettetni. Ez nem lesz egyszerű feladat, azonban mindenképp támogatandó.

Kiderült az is, hogy Magyar Péter is szívén viseli az ide „hazajárók” sorsát, hiszen a drukkerek biztonságáról maga a Készenléti Rendőrség gondoskodott, nehogy egy hajuk szála is meggörbüljön. Elvégre hol lehetett volna rájuk nagyobb szükség?

Érdemes megnézni a hozzászólásokat is a polgármester bejegyzése alatt. A jelek szerint a helyiek nem voltak annyira büszkék erre a mérkőzésre, mint a város vezetője. Többen az égető kettős mércére is rámutattak, hiszen nekik is szemet szúrt, hogy miközben a magyarokra a törvény mindig vasszigorral sújt le, addig vannak, akiknek mindent lehet.