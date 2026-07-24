Anyaország :: 2026. július 24. 22:18 ::

Debrecen polgármestere úgy érez a Fidesz iránt, mint akit elhagyott a kedvese

A Fidesz vegetatív fázisban van, teljesen értelmezhetetlen, amit a párt csinál – mondta a Cívishírnek adott interjúban Debrecen fideszes polgármestere. Papp László úgy fogalmazott, úgy érez a pártja iránt, mint „akit elhagyott a kedvese”. Szerinte a Fidesz elvesztette a vezető karaktereit, „a vezérkar nagy része dezertált”, ami részben érthető, mert hatalmas terhet kellett volna cipelniük. „Szijjártó Péter, Lázár János vagy Kocsis Máté például hol vannak?” – kérdezte az interjúban.



Fotó: Ratalics László/Cívishír

Papp értékelése szerint a Fidesz egy huzamban kormányon töltött 16 évéből

az első nyolc perspektivikus volt,

a harmadik, 2018 és 2022 közötti kormányzást a külső körülmények miatt a legnehezebbnek tartja,

az utolsó, 2022–2026 közötti ciklus pedig szerinte „egyenesen tragikus” lett.

Ukrajna 2022-es lerohanását Papp László úgy értékelte, hogy a történelem mentőövet dobott a Fidesznek, anélkül valószínűleg elvesztette volna a választást – ebben az esetben most, 2026-ban akár újra győzhetett is volna.

A debreceni beruházásokról azt mondta, örömmel és lelkesedéssel fogadták 2018-ban a BMW-t, és bár a tárgyalásokon nem jöttek szóba az akkumulátoripari kérdések, biztos benne, hogy ha megszabták volna a németeknek, hogy milyen beszállítók jöhetnek, és milyenek nem, akkor nem Debrecent választják.

Arról is beszélt, hogy az akkumulátoripari beruházások „az elmúlt három évben rengeteg álmatlan éjszakát, belső vívódást, problémát és konfliktust hoztak”.

Az áprilisi országgyűlési választáson a Debrecen központú egyéni választókerületben győztesként kikerülő tiszás képviselő, Tárkányi Zsolt az interjú után arról írt a Facebook-oldalán, hogy a debreceni polgármester megpróbál „úgy beszélni, hogy valahogy kibújhasson a felelőssége alól”. Tárkányi a posztban újra lemondásra szólította fel Papp Lászlót.